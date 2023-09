Toro, abbonamenti in crescita. Ma il confronto con le altre di A è impietoso

Il confronto con la Serie A: solo tre peggio del Toro

I dati sono invece estremamente negativi se rapportati al resto della Serie A. In campionato, in pochi hanno fatto peggio del Toro: solamente Sassuolo, Empoli e Monza hanno registrato numeri inferiori a quelli dei granata. Squadre come Lecce e Genoa, che sulla carta sono in lotta per obiettivi meno importanti del Toro, hanno sfondato quota 20 mila. Ma anche formazioni come Fiorentina e Bologna, che nell'ultimo campionato sono state dirette concorrenti degli uomini di Juric fino all'ultima giornata, hanno un numero di abbonati nettamente superiore a quello del Toro. Il rovescio della medaglia è uno stadio che in questo avvio di stagione ha comunque fatto registrare numeri importanti, superando sempre quota 20 mila spettatori nonostante un numero relativamente basso di abbonamenti.