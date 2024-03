Toro ad Udine prima della sosta: tornare a vincere per tenere viva la stagione

Lo spettro della stagione finita a marzo aleggia sul Torino, che è chiamato a vincere con l'Udinese per accorciare le distanze dal gruppo Europa

Luca Bonello Redattore 11 marzo 2024 (modifica il 11 marzo 2024 | 18:37)

A 10 giornate dal termine del campionato, una trasferta insidiosa aspetta il Torino di Juric. Sabato 16 marzo, alle 15:00, i granata saranno infatti di scena al Bluenergy Stadium per sfidare l'Udinese di Gabriele Cioffi per la ventinovesima giornata di campionato. Ad oggi, in attesa della sfida dei friulani contro la Lazio, la differenza in classifica tra le due formazioni è di 14 lunghezze, con gli uomini di Juric che sono undicesimi a quota 38, mentre i bianconeri sono 17esimi a quota 24.

Torino: incubo limbo di metà classifica, ma questa giornata di A è un'occasione — Lo spettro di una stagione già finita a marzo aleggia sul Torino, che, nonostante alcune buone prestazioni, ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro partite e si è staccato dalla zona Europa, ritornando in quel limbo di metà classifica in cui si è praticamente sempre trovato in epoca Juric. Il 7° posto è lontano 6 punti, l'ottavo 5, e le chance di riaccorciare il gap con i posti che contano sono sempre di meno: per questo, la trasferta di Udine è forse una delle ultime chiamate per non perdere definitivamente il treno europeo. Anche perché, in questa giornata, alcuni scontri complicati (Atalanta-Fiorentina, Inter-Napoli) vedono protagoniste le avversarie.

Torino, serve un filotto di vittorie per rilanciarsi — Dopo la sconfitta di Roma, Juric aveva sentenziato: "Dobbiamo credere di poter fare un filotto". Questo deve essere il mantra del Torino per il finale di stagione, un finale nel quale solo con una serie di vittorie consecutive, sarà possibile rilanciarsi in zona Europa. Di fronte, però, nel primo di questi incontri di fine campionato, ci sarà una squadra molto motivata come l'Udinese, che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e che, in casa, ha perso solo 4 volte in questa Serie A. Insomma, il Torino - che ritrova Ricci dopo la giornata di squalifica ma non ancora Juric, che sarà sostituito di nuovo da Paro -, avrà bisogno di una grande prestazione se vuole conquistare una vittoria che gli permetterebbe di accorciare le distanze dal gruppo Europa: i tre punti in casa Toro mancano da un mese esatto, ossia da quando, il 16 febbraio, a Torino il Lecce è caduto 2-0.

