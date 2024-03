Torino, Sanabria batte un colpo: una rovesciata per scacciare il momento difficile

L'attaccante entra al Maradona e segna: ora deve dare continuità per mettersi alle spalle una fase di stagione complicata

Luca Bonello Redattore 9 marzo 2024 (modifica il 9 marzo 2024 | 18:01)

A Napoli è bastato un minuto ad Antonio Sanabria per andare in gol, e che gol! Con una rovesciata dentro l'area, il paraguayano ha permesso al Torino di agguantare subito il Napoli, passato in vantaggio poco prima con una rete di Kvaratskhelia. Un segnale molto positivo da parte del numero 9 granata, che prova così ad uscire da un momento di stagione in cui, tra errori sotto porta e pochi palloni toccati in fase di manovra offensiva, gli sono piovute parecchie critiche addosso.

Paro su Sanabria: "Speriamo che torni a segnare tanti gol" — La felicità per il gol, oltre all'auspicio di rivedere un Sanabria decisivo, si percepisce anche dalle parole di Matteo Paro, che, nel post-gara, si è così espresso sul suo attaccante: "Sono contento per lui. Ha avuto tante occasioni che, sia per sfortuna che per tiri sbagliati, non è riuscito a concretizzare. Speriamo che sia come l'anno scorso e che torni a segnare tanti gol. Penso che questo sia un ottimo punto di ripartenza per lui”. Parole di stima e di fiducia, quindi, dell'allenatore in seconda granata, il quale ha poi così continuato: "E' un giocatore importante e deve lavorare molto per tenere uno stato di forma buono ma ora deve solo godersi questo gol".

Sanabria si può riprendere il posto: ad Udine per dare continuità — Una rondine non fa primavera, ma un gol segnato in questa maniera, in uno stadio importante, e contro un avversario di assoluto livello, può dare le giuste motivazioni e la giusta carica a Sanabria per mettersi definitivamente alle spalle il momento difficile e per affrontare nel migliore dei modi il rush finale del campionato. Nonostante la panchina di Napoli, considerata la prestazione evanescente di Pellegri e la poca considerazione di Juric nei confronti di Okereke, recuperare la titolarità già nella trasferta di Udine non dovrebbe essere un problema per il paraguayano, che sull'onda lunga del gol al Maradona deve adesso dare continuità.

