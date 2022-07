Toro, al via il ritiro: il programma e tutti gli aggiornamenti dall’Austria con TN

Al via oggi - lunedì 11 luglio - il ritiro del Torino. La squadra granata arriverà oggi intorno all'ora di pranzo in Austria, dove si svolgerà una preparazione estiva suddivisa in due fasi: da oggi a Bad Leonfelden, località dell'Alta Austria al confine con la Repubblica Ceca; il 22 luglio la squadra si trasferirà invece a Waidring, in Tirolo. Toro News sarà presente in Austria per raccontare entrambe le fasi del ritiro, con cronache degli allenamenti, immagini ed approfondimenti per raccontare la preparazione dei granata a trecentosessanta gradi. A Bad Leonfelden, Ivan Juric terrà un programma di doppi allenamenti (con un pomeriggio di pausa ogni cinque giorni), in più ci sarà la presentazione delle nuove maglie e diverse conferenze stampa di calciatori: su Toro News e sui suoi canali social (Facebook, Twitter, Instagram) potrete seguire tutto in diretta del periodo dell'anno in cui si gettano le basi per la nuova stagione.