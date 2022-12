Toro, infortunio Pellegri: lesione al bicipite femorale della coscia destra

Non ci sono belle notizie per il Torino, che dovrà fare a meno nelle prossime settimane di Pietro Pellegri. L’attaccante ha accusato, come comunicato tramite il sito ufficiale del Torino, un nuovo infortunio: una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Ancora non è certa l'entità dell'infortunio, andrà precisata con altre indagini strumentali nelle prossime ore; ma quel che è sicuro è che Pietro Pellegri sarà costretto a stare fermo per almeno un mese. Ivan Juric perde nuovamente colui che aveva eletto ad attaccante titolare: a reggere il peso dell’attacco al momento è dunque Antonio Sanabria, in alternativa rimane la possibilità di giocare con il falso nove. Ma di sicuro il 2022 si conclude non bene per il Torino e per Pellegri.