Toro, arrivati a San Pedro anche Vojvoda e Linetty. In serata attesi i serbi

Il Torino continua la preparazione in vista della ripresa del campionato con il Verona del 4 gennaio. Ieri c'è stata la prima delle amichevoli che attendono i granata fino alla fine dell'anno e la squadra ha vinto contro l'Espanyol con una formazione alquanto rimaneggiata. Nel secondo tempo, infatti, è stata data l'occasione di scendere in campo a tanti Primavera. Oggi in Murcia sono arrivati Vojvoda e Linetty (entrambi erano influenzati e poi il polacco è anche infortunato) e in serata sono attesi i tre Serbi (Lukic, Vanja e Radonjic) che hanno giocato il Mondiale con la propria Nazionale e perciò hanno usufruito di qualche giorno di vacanza in più. La prossima gara sarà venerdì prossimo alle 17 contro l'Almeria.