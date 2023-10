Toro, attacco in crisi: mancano le occasioni, i numeri sono da lotta salvezza

Ci sono alcuni numeri che devono suonare come un campanello d'allarme per il Toro e sono quelli relativi alla fase offensiva. Se la fase difensiva è sempre all'altezza e dà le dovute garanzie, il Toro in attacco sta viaggiando a ritmi da lotta salvezza e non solo per i sei gol segnati in otto gare fin qui disputate. Già nei primi due anni di Juric la squadra non ha mai segnato molto (14° attacco nel 2021/2022 con 46 reti segnate e anche nel 2022/2023 con 42 gol fatti), ma nel terzo anno questo difetto è ancora più marcato quando invece la speranza era che fosse limato. I problemi sono profondi e testimoniati da diversi dati, tra i quali spicca sicuramente quello dei tiri in porta: da questo punto di vista i granata sono ultimi in Serie A insieme al Cagliari con appena 18 conclusioni indirizzate nello specchio da inizio campionato. Quanto al numero complessivo di tiri effettuati, il Toro è a quota 77 insieme al Verona: soltanto il Genoa ha calciato di meno (55).