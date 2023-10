Toro: auguri a Fortunato Torrisi

Uno dei derby più belli, più rocamboleschi della storia. Uno di quei derby che chi l’ha vissuto da tifoso o in campo da giocatore non si scorda mai. Fortunato Torrisi ex centrocampista del Toro nella stagione 1982-83 quel derby se lo ricorderà per sempre. Acquistato a titolo definitivo dall’Ascoli dopo stagioni vissute in giro per l’Italia arrivò al Torino insieme a Borghi ed Hernandez. In panchina Bersellini, presidente Sergio Rossi e direttore Generale Luciano Moggi. In quel Toro dopo l’addio di Pulici, trasferitosi all’Udinese, giocavano Salvadori, Comi, Dossena, Zaccarelli e Giacomo Ferri.