Toro, Baselli e Mandragora: Nicola e l’idea del doppio playmaker

I due centrocampisti granata potrebbero giocare insieme dal primo minuto questa sera contro la squadra rossonera

Federico De Milano

Il Torino che aveva iniziato il campionato senza registi di ruolo (con Giampaolo occupava quella posizione Rincon, che non ha mai avuto le caratteristiche giuste), potrebbe concluderlo addirittura con un doppio playmaker in campo. Nicola, dato il periodo ricco di impegni, è infatti costretto ad attingere a tutte le risorse della sua rosa e anche a provare qualche soluzione tattica diversa dal solito per riuscire a gestire al meglio le forze fisiche in queste ultime, determinanti, partite. Una delle possibili novità potrebbe essere quella della coppia a centrocampo formata da Daniele Baselli e Rolando Mandragora che è sembrata funzionare bene nella mezz'ora finale della gara di Verona.

NICOLA - L'allenatore granata nella conferenza della vigilia ha risposto positivamente alla domanda sulla possibile presenza del doppio playmaker nella gara col Milan. Questo testimonia che si tratta di un'idea che Nicola ha già in mente da qualche tempo e la gara di Verona lo ha testimoniato. Il tecnico del Torino chiede a Baselli e Mandragora di sapersi inserire in avanti e di alternarsi nella costruzione del gioco, compito che è nelle corde di entrambi. Se dovesse essere confermata la loro titolarità bisognerà capire anche chi sarà il terzo centrocampista. Nicola potrebbe optare per un incontrista come Rincon oppure per un giocatore più di corsa come Lukic o Linetty.

DOPPIO PLAY - Se davvero questa sera Nicola deciderà di mandare in campo dal primo minuto sia Baselli che Mandragora potrebbe vedersi una squadra organizzata diversamente in mediana. Da quando il tecnico ex Genoa ha preso il posto di Giampaolo, il Toro è solito giocare con un solo regista davanti alla difesa e con due mezzali ai suoi fianchi. Sia Baselli che Mandragora sono due centrocampisti abili a costruire gioco e a creare linee di passaggi che possono mandare in porta i compagni. Proprio per questa ragione ci si potrebbe aspettare che i due si scambino spesso di posizione durante la partita. Questa mossa potrebbe essere utile anche per eludere il pressing del Milan e dare meno punti di riferimento al centrocampo rossonero.

I PRECEDENTI - Questa scelta di schierare sia Baselli che Mandragora dal primo minuto si è vista solamente una volta. Era la 27^ giornata e il Torino ospitò l'Inter di Antonio Conte con il tecnico granata Nicola che scelse di schierare dal primo minuto il centrocampo composta dall'ex Atalanta e dall'ex Udinese accompagnati da Lukic. Questa coppia giocò insieme per 49 minuti perché Baselli poco dopo l'inizio del secondo tempo venne sostituito per infortunio. Nicola ha voluto provare Baselli e Mandragora insieme in 7 altre occasioni (contro Atalanta, Genoa, Cagliari, Juventus, Roma, Bologna e Verona) ma sempre a partita in corso e per poco tempo dato che in tutte queste partite i due hanno collezionato solamente 131 minuti assieme (oltre ai 49 contro l'Inter). Questa sera potrebbe esserci dunque l'occasione per rivedere Baselli e Mandragora insieme dal primo minuto e per dare a Nicola una chiave tattica differente anche in ottica futura.