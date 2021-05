La probabile formazione del Torino: in vista diversi cambi per Nicola

Il tecnico Nicola pensa a diversi cambi in vista del turno infrasettimanale: possibile Linetty titolare

Il Torino si prepara per la sfida interna contro il Milan di Stefano Pioli, che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino domani sera alle ore 20:45: i granata cercheranno in tutti i modi di dare continuità ai risultati utili delle ultime due gare, per poter allungare il più possibile sulla zona retrocessione. Di certo la sfida vede i rossoneri favoriti, e Nicola deve tenere in considerazione tanti fattori: un po' di turnover sarà inevitabile a soli tre giorni di distanza dal match precedente, in più ci sono alcuni infortuni e da considerare c'è pure la variabile diffidati.

PROBABILE - In porta non dovrebbero esserci problemi per Sirigu, nonostante il suo piccolo acciacco contro il Verona in cui ha rischiato di farsi seriamente male alla caviglia. Davanti all'estremo difensore, vista l'assenza sicura di Nkoulou e quella probabile di Izzo, dovrebbe andare a comporsi una difesa con Lyanco al centro, Bremer sulla destra (ma i due possono anche essere invertiti) e Buongiorno - reduce da una buona gara contro gli scaligeri - a sinistra. In mezzo al campo potrebbero esserci diversi cambiamenti rispetto alla scorsa partita. L'unica certezza dovrebbe essere quella di Mandragora davanti alla difesa: al suo fianco potrebbero essere preservati Rincon e Verdi, che a Verona sono stati sostituiti dopo un'ora di gioco. Col Milan potrebbe quindi giocare titolare Baselli, autore di un buono spezzone al Bentegodi; per il posto che rimane se la giocano Lukic e la possibile sorpresa Linetty. Sulle fasce potrebbero tornare Singo al posto di Vojvoda e Rodriguez invece di Ansaldi (che potrebbe essere preservato anch'egli), con Murru indisponibile per guai fisici. Anche in attacco potrebbero esserci dei cambiamenti. Molto probabile che Zaza parta dal primo minuto (appare favorito su Sanabria) e al suo fianco potrebbe esserci Belotti: tuttavia non è sicura la presenza del Gallo, vista anche la diffida. Al suo posto potrebbe esserci Bonazzoli.