Toro, bravo Sazonov a Cagliari: ma ora il mercato può portare altra concorrenza

Il mondo granata attende con curiosità di scoprire le doti di Saba Sazonov, che a Cagliari è entrato a gara in corso ed è stato subito decisivo. Il difensore georgiano subentrato al minuto 78 prendendo il posto di Tonny Sanabria, a pochi secondi dalla fine del match alla Unipol Domus, è stato autore di una grande chiusura in grado di salvare il risultato e, in generale, è stato prezioso nella respinta dei palloni alti come gli chiedeva Ivan Juric. Sazonov in questa prima parte di stagione - complice un necessario periodo di ambientamento con il nuovo campionato - ha giocato solamente 161' in Serie A, ma il difensore classe 2002 ha la piena fiducia di Ivan Juric che in passato lo aveva elogiato così: "Sazonov è uno di quei giocatori per cui darei tutto - ha dichiarato il tecnico -. Ha una mentalità pazzesca, vuole migliorarsi ogni giorno. Sta facendo passi in avanti, e non è facile non giocando. Sono convinto che ci darà una mano in questo campionato. Ma di lui sono molto soddisfatto di come abbia affrontato la sua avventura al Toro, sapendo che è un calcio diverso e ci possono essere difficoltà. Sono convinto, visto come lavora, che fa sempre il massimo". Grazie ai suoi miglioramenti, Sazonov ha già scavalcato Zima nelle gerarchie del tecnico: il centrale ceco va verso la cessione, il georgiano invece sta guadagnando spazio (era entrato pure nei finali delle due sfide precedenti contro Napoli e Genoa).