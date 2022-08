Toro, buona la prima per Radonjic. E Paro: “Ha qualità da grande giocatore”

Un gol segnato ed uno annullato, ma soprattutto diversi spunti: il serbo si presenta con una prestazione di qualità

Alberto Giulini

Buona la prima per il Toro e buona la prima anche per Nemanja Radonjic. Ha subito lasciato il segno il trequartista serbo, dando una prima prova delle sue doti tecniche. Un gol realizzato, uno annullato ed una manciata di giocate di qualità per l'ex Marsiglia, che ha saputo convincere nella gara contro il Palermo.

Gol e spunti: buona la prima

Sicuramente non va dimenticato che di fronte ai granata c'era una squadra neopromossa in Serie B, ma la prestazione di Radonjic è stata assolutamente convincente. Già nel primo tempo il serbo aveva provato ad accendersi, con un paio di buoni spunti che avevano impensierito la difesa del Palermo. Ma è soprattutto nella ripresa che l'ex Marsiglia è salito in cattedra. Sua l'ottima azione personale prima del gol di Lukic, suo il gol del 2-0 e suo anche il gol annullato in precedenza tra più di qualche dubbio. I primi segnali sono dunque incoraggianti: Radonjic ha dimostrato di saperci fare con il pallone tra i piedi, tra accelerate e dribbling può essere un fattore importante sulla trequarti.

Paro: "Ha tante armi a disposizione"

Del resto che il giocatore possedesse qualità importanti non è mai stato un mistero. "Deve imparare tante cose in tante fasi del gioco, ma è un ragazzo che ha spunto, tecnica, tiro e colpo di testa" ha detto di lui Paro dopo la partita, soffermandosi sul grande potenziale del ventiseienne: "Ha tante armi a disposizione, come anche la velocità, per essere pericoloso. Ha giocato in squadre importanti, ha delle qualità da grande giocatore". Buona la prima, dunque: Radonjic ha dimostrato di avere le carte in regola per fare bene, ora starà a lui confermarsi anche contro avversari di livello superiore.