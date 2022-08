Toro, per ora è la campagna abbonamenti peggiore dell’era Cairo: i numeri

Durante il match contro la Lazio, essendo la prima partita casalinga del campionato per il Toro c'è stata l'occasione per scoprire il numero di abbonati per la stagione 2022/2023 che è ormai quasi definitivo anche se è ancora possibile sottoscrivere l'abbonamento. Sono stati 5229 i tifosi granata abbonati per questa stagione. Si tratta di un dato che non può certamente lasciare soddisfatta la società che sicuramente sperava in altri numeri, anche se ovviamente per vedere uno stadio pieno rimane la possibilità per i tifosi di assicurarsi i biglietti singoli (in tal senso per Torino-Lazio il superamento dei 16mila spettatori va letto in ottica positiva).