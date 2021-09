Toro, capitolo punte: Sanabria c’è, Belotti ha meno fretta. Ma Zaza ancora out

Il rientro anticipato del paraguayano aiuta Juric e non solo. Ancora fuori almeno due settimane Zaza

Con Sanabria subito a disposizione grazie al rientro anticipato dal Paraguay, in casa Toro si può lavorare con un po' più di serenità in vista della gara contro la Salernitana. Il centravanti ex Betis avrebbe infatti dovuto affrontare il Venezuela nella notte tra giovedì e venerdì, mettendo a serio rischio la possibilità di scendere in campo domenica in campionato. Il tutto con uno Zaza sicuramente ai box ed un Belotti ancora da recuperare al 100%: Juric avrebbe dovuto fare i salti mortali per capire chi schierare come prima punta del 3-4-2-1 in una partita importante come quella contro i campani.