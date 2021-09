Nazionali, Sanabria e Rincon rientrano in anticipo a Torino

I due giocatori granata salutano le rispettive Nazionali prima dell'ultima partita del trittico di qualificazione, torneranno agli ordini di Juric

Irene Nicola

Antonio Sanabria e Tomas Rincon saranno agli ordini di Ivan Juric prima del previsto. I due giocatori del Torino avrebbero dovuto affrontarsi in un "derby" a tinte granata nella match di venerdì sera, valido per le qualificazioni ai Mondiali, tra Paraguay e Venezuela. Entrambi però non potranno essere della partita e rientreranno in Italia.

RINCON - El General torna a Torino dopo il rosso rimediato nella partita contro il Perù. Il Venezuela, che prima aveva anche perso la partita con l'Argentina, contro i peruviani si è ritrovato in 10 uomini al 38'. Questo perché Rincon si è fatto ammonire prima per un fallo di gioco e poi nel duello contro Lapadula. Con il rosso rimediato è scattata anche la squalifica. Per questo il giocatore granata sarà costretto a saltare l'ultima partita del trittico di qualificazione, in cui il Venezuela cercherà di raccogliere i primi punti.

SANABRIA - Diversa invece la situazione di Sanabria. L'attaccante paraguaiano ha chiesto alla sua Nazionale di poter non essere convocato per la partita contro il Venezuela, adducendo motivi familiari. La richiesta del giocatore è stata accolta dal commissario tecnico Berizzo, così Sanabria rientrerà in Italia già domani. Per lui non ci saranno problemi per inserirsi nel reparto offensivo del Toro in vista della Salernitana, considerando anche le assenze di Belotti e Zaza.