Toro, Cataldi e il salto di qualità di Vanja: obiettivo ancora lontano

Cataldi è arrivato in estate in sostituzione di Di Sarno per portare al salto di qualità di Milinkovic-Savic

Andrea Calderoni Caporedattore centrale

L'orribile prestazione di Vanja Milinkovic-Savic all'Allianz Stadium nel derby contro la Juventus non può lasciare indifferenti. L'analisi coinvolge anche Massimo Cataldi, preparatore dei portieri del Torino dall'avvio di questa stagione. Ha preso il posto di Paolo Di Sarno, il cui contratto era in scadenza e il club granata, su indicazione di mister Ivan Juric, non ha fatto nulla per prolungarlo. L'alternativa, infatti, stava all'Hellas Verona e così Cataldi si è ricongiunto dopo un paio di stagioni con Juric. L'obiettivo di questo cambio nello staff era quello di far compiere a Vanja il salto di qualità. Quanto visto nel derby è stato inequivocabile: il balzo in avanti dal portiere serbo non è stato compiuto. Del resto, Vanja ha sbagliato tre uscite su tre nel corso del secondo tempo e in due di queste tre uscite a vuoto ha fatto prendere gol alla sua squadra.