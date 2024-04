Toro, che fatica la fase offensiva: granata a secco in 13 partite su 32

Mai così male nemmeno nelle stagioni da incubo 2019/2020 e 2020/2021

Alberto Giulini Vicedirettore 17 aprile 2024 (modifica il 17 aprile 2024 | 06:31)

Solo una fase difensiva di altissimo livello sta permettendo al Toro di essere ancora in corsa per un piazzamento europeo. Dal punto di vista offensivo, i granata hanno fin qui disputato un campionato veramente misero: basterebbe limitarsi a sottolineare come la squadra sia solo quindicesima quanto a gol segnati.

Pochi giocatori a segno: nessuno peggio del Toro — Trentuno gol segnati in trentadue partite sono un bottino di bassissimo livello. Tredici di questi portano la firma di Zapata, unica nota lieta nel reparto offensivo. In rosa mancano giocatori con il gol nel dna e non è un caso che il Toro sia la squadra che ha mandato a segno meno elementi in Serie A. Sicuramente manca il contributo realizzativo di centrocampisti ed esterni, come sottolineato da Juric. Ma anche i numeri degli attaccanti sono di basso livello, eccezion fatta per Zapata.

Trequarti senza qualità: mercato sbagliato — Pesano sicuramente le scelte sbagliate sul mercato: in estate è stato allestito un parco trequartisti con pochissima qualità, tanto che Juric è stato costretto a cambiare modulo in corsa per correggere i difetti del Toro. E il contributo di chi subentra dalla panchina è spesso nullo: Pellegri è fermo a zero gol e zero assist, Okereke non ha ancora inciso; in rosa ci sarebbe anche Kabic, ritenuto ancora acerbo.

Già 13 gare senza gol — Il risultato è un Toro che offensivamente è poca cosa: se non segna Zapata, spesso imbeccato da Bellanova, i granata faticano tantissimo. E così non deve stupire il dato sulle partite in cui i granata non sono andati a segno: tredici in trentadue giornate. Il Toro non era rimasto così tanto a secco nemmeno nelle stagioni da incubo 2019/2020 e 2020/2021, quando soltanto nelle ultime giornate arrivarono due salvezze. Un paragone che conferma ulteriormente quanto la fase offensiva sia di basso livello e che al tempo stesso premia la solidità difensiva granata.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.