Toro, che fine ha fatto Obi? Da gennaio il nigeriano è in C alla Vis Pesaro

Nel mercato invernale è arrivato alla Vis Pesaro un giocatore di tutto rispetto per la Serie C: il classe '91 Joel Obi. Il centrocampista nigeriano, dopo l'esperienza in granata intervallata da buone prestazioni e molti problemi fisici, è passato al Chievo. Dai veneti il prestito in Turchia all'Alanyaspor, il ritorno a Verona, il passaggio alla Salernitana in A e alla Reggina in B, infine l'approdo nelle Marche. L'ex interista ha probabilmente vissuto in granata le migliori stagioni della sua carriera: una buona tecnica, velocità nello stretto e abilità nel fraseggio. Purtroppo, i numerosi infortuni hanno frenato la sua ascesa.

Obi, dopo il Chievo: Turchia, Salerno e Reggina. Poi la C

Il Chievo è proseguimento della carriera di Obi dopo il Toro. A Verona gioca abbastanza i primi sei mesi, poi passa all'Alanyaspor in prestito. Dopo l'esperienza in Turchia torna in Veneto in B per due stagioni da protagonista in cui spesso indossa la fascia da capitano. Poi il salto di categoria con la Salernitana in A, non convince i granata e rimane svincolato. Passa alla Reggina, dove non trova continuità. Ancora una volta svincolato, a causa del fallimento dei calabresi, passa il 10 gennaio 2024 alla Vis Pesaro in C.