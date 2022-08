Toro, chi gioca con il Palermo? Gli acciacchi complicano le scelte, in porta…

Sabato 6 agosto, alle ore 21:15, il Torino di Juric fa il suo esordio stagionale in gare ufficiali all'Olimpico "Grande Torino". L'avversario sarà il Palermo, squadra con cui i granata scenderanno in campo per un match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. Come sarà il primo Toro della stagione? Partiamo dal modulo: durante il precampionato sono state fatte alcune prove di 3-4-1-2 , con due attaccanti leggeri e larghi supportati da uno tra Lukic e Linetty, ma per la partita contro i siciliani Juric potrebbe tornare al suo classico 3-4-2-1. Per quanto riguarda la scelta degli uomini, ci sono diverse incognite collegate ad acciacchi fisici che complicano la situazione, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Vediamo le prime indicazioni di formazione dell'anti-vigilia.