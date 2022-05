Toro, chi merita la conferma? Per i lettori Praet e Brekalo sì, Pjaca no

I risultati del sondaggio di Toro News: lettori divisi riguardo a Pellegri

RISULTATI - Per la stragrande maggioranza dei votanti, il Torino deve assolutamente esercitare il diritto di riscatto per Brekalo e Praet. Tra i lettori infatti, c'è stato un plebiscito: rispettivamente il 92,42% ed il 95,19% vuole la conferma dei due. Chi invece non dovrebbe essere confermato è Marko Pjaca, tanto che solamente il 9,41% dei lettori ha votato per il suo riscatto. Stessa cosa per ciò che concerne Fares, per il quale solo l'11,24% ha votato in suo favore. Votanti divisi invece per Pellegri: 944 lo confermerebbero, mentre 533 no.