Toro, chi riscattare a fine stagione? Plebiscito per Masina, fiducia a Okereke

L'ultimo rettilineo del campionato si avvicina. Oltre agli obiettivi di classifica, c'è chi in questo finale di stagione si gioca anche una fetta importante di un eventuale futuro in granata. Masina, Kabic, Okereke e Lovato sono arrivati a gennaio a Torino in prestito con diritto di riscatto, a giugno quindi verrà fatto un punto sull'eventuale possibilità di continuare in granata. Abbiamo chiesto ai nostri lettori, chi riscattereste? Plebiscito per Adam Masina, che raccoglie pieni consensi e il 91% dì sì. C'era scetticismo al momento della firma dell'ex Udinese, che però è stato preziosissimo da quando è approdato in granata imponendosi nella formazione titolare come braccetto a sinistra e convincendo per solidità delle prestazioni. Il secondo nelle preferenze dei lettori di Toro News è David Okereke. Rispetto a Masina è stato impiegato pochissimo, appena qualche minuto senza intaccare il duo offensivo almeno fino alla gara di Udine. Al Bluenergy Stadium però Okereke, schierato titolare, si è messo in mostra e ha incuriosito, il 71% dei votanti gli darebbe fiducia anche per il prossimo anno. Raccolgono meno consensi i restanti prestiti. Solo il 29% dei lettori opterebbe infatti per riscattare Matteo Lovato dalla Salernitana e ritrovarlo al Toro per la prossima stagione. Il 17% riscatterebbe infine Kabic, pensando in prospettiva per un 2004 finora visto solo una volta in Primavera ma mai impiegato da Juric in Prima squadra.