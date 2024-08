Toro, con Cairo tabù Coppa Italia: mai oltre i quarti

Il Torino di Paolo Vanoli comincia ufficialmente la sua stagione: all'Olimpico-Grande Torino andrà in scena la sfida con il Cosenza. La Coppa Italia negli ultimi anni è sempre stata un tabù. La volta, in cui i granata sono andati più avanti negli ultimi anni, è stata nel 2022-23: i piemontesi vennero eliminati dalla Fiorentina, che poi andrà in finale contro l'Inter dopo aver sconfitto la Cremonese in semifinale, dopo aver fatto l'impresa a San Siro contro il Milan con un uomo in meno.