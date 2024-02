Toro, con Sacchi precedenti in equilibrio. E quella gara con il Lecce…

Sarà Juan Luca Sacchi ad arbitrare Roma-Torino, lunedì 26 febbraio alle ore 18.30 all'Olimpico di Roma in quella che sarà la quinta volta in cui il fischietto di Macerata arbitrerà in carriera i granata. Il bilancio con Sacchi è equilibrato con 2 vittorie e 2 sconfitte.

Torino, i precedenti meno recenti con Sacchi

Con il Lecce lo scorso a marzo 2023 il Torino si presentò al Via del Mare e sconfisse il Lecce per 2-0 grazie ai gol di Singo e Sanabria. Allora Sacchi, al rientro dopo due mesi di stop forzato a causa dell'errore in Monza-Inter, non disputò la migliore delle sue direzioni e apparve in difficoltà nella gestione di una partita con tanti duelli e molto nervosa, gestendo male i cartellini. Tornando più indietro nel tempo, Sacchi incrociò la strada del Torino anche nella stagione 2021-2022. In quell'occasione i granata persero lo scontro con il Napoli al Maradona per 1-0 con gol di Osimhen. In quell'occasione Sacchi non fu impeccabile e fece discutere la scelta di assegnare ai partenopei la punizione dai cui sviluppi era nato il contatto da rigore tra Kone e Di Lorenzo (poi sbagliato Insigne il penalty).