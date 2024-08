Torino, la giornata: Vanoli in conferenza stampa pre Milan

Prosegue la preparazione dei granata in vista della prima sfida di campionato contro il Milan, in programma sabato 17 agosto allo stadio San Siro alle ore 20.45. Alla vigilia toccherà a Paolo Vanoli presentare la partita in conferenza stampa davanti ai media. Il tecnico granata si presenterà presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino intorno alle ore 13. Potrete seguire la diretta testuale della conferenza stampa come sempre su Toro News.