Toro, continua la preparazione verso l’Atalanta. Alle 10.30 la conferenza di Juric

Il Torino continua la preparazione in vista della sfida di giovedì sera alle ore 20.45 in trasferta al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gasperini. I granata disputeranno oggi un'altra seduta di allenamento sotto la guida di Ivan Juric. Il tecnico croato alle 10.30 sarà presente presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, dove avrà luogo l'incontro con i media per la presentazione del match con i bergamaschi.