Toro, dalla concessione del 2016 ad oggi: tutte le tappe della vicenda Robaldo

La concessione divenuta definitiva solamente nel 2017, quindi la presentazione di un nuovo progetto e le ultime criticità

Fumata bianca ad un passo per la ricostruzione del Robaldo , l'impianto che nei piani del Toro dovrà rappresentare la cittadella del settore giovanile. Nella giornata di ieri è arrivato il parere favorevole della Conferenza dei servizi al progetto esecutivo presentato dal club granata . Superati dunque gli ultimi ostacoli burocratici, il prossimo passaggio (meramente formale) sarà una deliberazione della Giunta Comunale per il rilascio dei permessi di costruire.

LA CONCESSIONE - Il Toro ottenne in concessione il Robaldo l'8 marzo del 2016 e l'assegnazione provvisoria fu approvata pochi giorni più tardi (24 marzo). Per arrivare all'assegnazione definitiva ci fu però da attendere il 5 ottobre del 2017 a causa di alcuni problemi relativi al corretto inquadramento per assoggettamento ad Iva. Nel frattempo emersero anche alcune criticità strutturali e i granata con alcune note (30 marzo e 20 aprile 2016) iniziarono a manifestare l'interesse e la disponibilità ad ulteriori investimenti e migliorie all'impianto.