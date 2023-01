Toro, Djidji e Zima assenti contro l’Empoli. Juric: “Qualcuno si deve adattare”

Torino, il punto sulla difesa: Schuurs ok, Djidji e Zima assenti

La coperta per quanto riguarda il reparto difensivo è corta, soprattutto se si ipotizza chi scenderà in campo domani pomeriggio come braccetto di destra. Schuurs, dopo aver smaltito la botta al fianco sinistro rimediata contro lo Spezia, sta bene e sarà disponibile per la trasferta a Empoli: "Ha fatto tutta la settimana con noi", aggiunge Juric in conferenza. Ma alla nota positiva riguardante l'olandese, il tecnico granata deve tener conto di due assenze non da poco in quel reparto: Djidji e Zima. "Djidji è fuori - ha specificato il croato - , ha riportato una frattura non banale e non ci sarà. La nota negativa è Zima che ha un problema al ginocchio - aggiunge preoccupato - . Domani non ci sarà, speriamo di recuperarlo per quella dopo perchè mancando Djidji anche la prossima, siamo un po' in difficoltà". Ivan Juric avrebbe voluto dare minuti al difensore classe 2000, ma questo problema al ginocchio avvertito nella giornata di giovedì e ancora non precisato (la società non ha comunicato nulla in merito) invece, limita le carte a disposizione da schierare al Castellani: "Vediamo se riusciamo a gestire questa situazione del ginocchio senza che diventi un problema serio per il futuro e speriamo di poterlo recuperare per mercoledì con i farmaci", aggiunge il tecnico del Torino in vista anche degli impegni a venire, tra i quali di certo spicca il quarto di finale contro la Fiorentina di mercoledì 1° febbraio. Zima sarà sottoposto a una cura anti-infiammatoria per poter garantire la sua presenza.