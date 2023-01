Toro, dopo Firenze restano due tabù da sfatare: La Spezia e Allianz Stadium

Dopo la vittoria a distanza di 47 anni dall’ultima volta in quel di Firenze, è tempo di aggiornare i conti della storia granata lontano dalla propria tana

Andrea Calderoni

Sabato 21 gennaio è caduto un tabù per il Torino, un tabù che perdurava da 47 anni. I granata hanno sbancato lo stadio “Franchi” grazie al gol di Miranchuk. Dopo aver trovato la vittoria a Firenze, quali sono le trasferte dell’attuale Serie A dove il Torino non si impone da più tempo? La prossima trasferta al “Castellani” di Empoli, ad esempio, è stata per molto tempo indigesta ai granata, che sono tornati a vincervi soltanto il 1° maggio 2022 dopo un digiuno che perdurava dal settembre 1984 (match di Coppa Italia). A Empoli si registrano quindi soltanto due successi da parte del Torino nel corso della storia, tra cui soltanto uno in campionato, quello per l’appunto per 3 a 1 di circa nove mesi fa.

Mai un successo nella nuova tana della Juventus, ultimo successo in trasferta contro i bianconeri nel 1995 — A oggi il tabù dei tabù per il Torino si chiama Juventus, casa o trasferta non fa differenza. Più nello specifico, il Torino non ha mai vinto all’Allianz Stadium, la nuova casa bianconera; molte volte ha sfiorato qualcosa di importante, ma è sempre stato beffato, soprattutto negli ultimi minuti. Contro la Juventus in trasferta il Torino non vince dall’aprile 1995, in una stagione caratterizzata da due trionfi per i granata.

Il caso particolare a La Spezia: un solo successo in Coppa Italia nel 1937 — In questo 2022/2023 sono arrivate le vittorie a Monza, a Cremona, a Udine, a Milano contro il Milan e appunto a Firenze. Nella passata annata, invece, erano maturati i successi a Reggio Emilia con il Sassuolo, a Genova con la Sampdoria, a Salerno, a Verona e come ricordato a Empoli. A Roma sponda giallorossa non si registra un successo da inizio 2020, sponda biancoceleste dal dicembre 2017. Recente anche l’ultima affermazione a Bergamo sull’Atalanta: 2-3 il 1° settembre 2019. A Bologna il Torino non conquista i tre punti dal 2016, così come a Milano con l’Inter; a Napoli bisogna tornare al 2009, a Lecce addirittura al 1994, anche se al “Via del Mare” si è giocato meno rispetto alle altre piazze appena citate. Particolare il caso dello Spezia. Nel 2021 due gare al “Picco” e zero punti all’attivo per i granata: 4-1 il 15 maggio e 1-0 il 6 novembre. La sfida Spezia-Torino si è giocata pochissime volte nel corso della storia e proprio per questo bisogna risalire fino al 5 dicembre 1937 per ritrovare l’unica vittoria del Torino a La Spezia (era il quarto turno di Coppa Italia); in campionato, invece, il Torino non ha mai vinto in quattro precedenti (prossimo tentativo a fine maggio).