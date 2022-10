Toro, due vittorie di fila mancano da gennaio. Ma il Milan in trasferta va forte

Domenica 30 ottobre alle 20.45 il Torino scenderà in campo tra le mura amiche contro il Milan per il dodicesimo turno di Serie A. Dopo aver piegato l'Udinese alla Dacia Arena, i granata cercano contro i rossoneri il secondo successo consecutivo che consentirebbe loro di sfatare un doppio "tabù": da una parte si tratterebbe di un successo contro una big del campionato, impresa che al Toro è spesso mancata nonostante prestazioni convincenti; dall'altra la squadra di Juric tornerebbe a vincere due partite di fila in campionato, cosa che manca dal gennaio 2022 quando i granata si imposero per 4-0 all'Olimpico Grande Torino contro la Fiorentina e nel turno successivo espugnarono Marassi superando 2-1 la Sampdoria.