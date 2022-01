Toro e Covid, Testi (Asl Torino): “Quarantena e protocolli: vi spiego”

Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Torino ha parlato ai microfoni del Corriere Torino in merito alla situazione Covid che sta attraversando la squadra granata

Al Torino nell'ultima settimana sono stati trovati positivi ben otto componenti del gruppo squadra: proprio per questo motivo l'Asl ha imposto alla squadra granata cinque giorni di isolamento a causa dei contagi Covid emersi negli ultimi giorni ( QUI i dettagli ). Dunque il Toro non potrà scendere in campo né questo pomeriggio alle 16.30 nel match che avrebbe dovuto disputarsi al Gewiss Stadium di Bergamo e nemmeno domenica nella gara casalinga con la Fiorentina (salvo improbabili cambiamenti di scenario). La Lega - nonostante questa situazione del Torino sia condivisa da altri club come Salernitana, Bologna e Udinese - ha deciso nel Consiglio straordinario di ieri sera di non rinviare le partite.

LE PAROLE - Proprio in merito a questa situazione in casa granata, ai microfoni del Corriere Torino si è concesso Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Torino: "La quarantena per ora dura cinque giorni, ma dovremo essere flessibili a seconda di ciò che succede. Se nei prossimi tre giorni - continua Testi - non dovessero sorgere altre positività, potremmo autorizzare la squadra a riprendere solo gli allenamenti. Ma se emergessero altre positività, il periodo di quarantena potrebbe essere anche allungato". In base dunque a come si evolverà la situazione Covid nel gruppo squadra, la quarantena del gruppo squadra potrebbe diminuire o allungarsi: "Sicuramente i calciatori del Torino rimarranno sempre controllati dal loro staff medico, che è di ottima qualità. Ma questi sono provvedimenti che prendiamo ogni volta che ci sono situazioni di questo tipo, che si tratti di calciatori o di qualsiasi altro cittadino. Noi facciamo il nostro lavoro a tutela della salute delle persone coinvolte - conclude infine il direttore del Dipartimento dell'Asl di Torino -, le istituzioni del calcio facciano le scelte che ritengono più opportune". Ora la speranza per i granata sarà quello di non avere riscontrare più positività nel gruppo squadra in modo tale da poter tornare ad allenarsi, nell'attesa che i positivi si negativizzino il prima possibile.