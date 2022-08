Toro, ecco il nuovo punto vendita alla Rinascente: presenti Vojvoda e Buongiorno

Alla presenza di Mergim Vojvoda e Alessandro Buongiorno è stato inaugurato oggi un nuovo punto vendita dei prodotti ufficiali del Torino alla Rinascente. Il centro commerciale di via Lagrange avrà ora una vetrina dedicata ai granata, mentre al primo piano sarà possibile acquistare maglie da gioco e vario materiale del merchandising. Una cinquantina i tifosi presenti alle 14 in occasione dell’inaugurazione: per loro l’occasione di scattare foto con i due calciatori granata.