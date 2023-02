Toro, esordio in chiaroscuro per Ilic. Ma con l’Udinese si candida dal 1′

Appena arrivato in granata, Ivan Ilic si è subito trovato catapultato in una delle partite più importanti delle ultime stagioni per il Toro. Il serbo è stato gettato nella mischia a Firenze al 62', quando i padroni di casa erano in pressione ormai da minuti ma il risultato era ancora bloccato sullo 0-0. La mezzora disputata dall'ex Verona non si può sicuramente utilizzare per dare giudizi sul giocatore, chiamato a scendere in campo con nuovi compagni ed in un momento di difficoltà della squadra nel suo complesso. Ma dai numeri forniti da Opta si può trarre qualche indicazione sul primo impatto di Ilic in granata. Il serbo si è innanzitutto messo in mostra per una grande precisione nei passaggi: 16 positivi ed uno solo negativo, a conferma delle doti tecniche e delle qualità che hanno convinto i granata ad un investimento importante. Il risvolto della medaglia è invece una maggiore difficoltà nel fornire copertura in mezzo al campo, con appena due palloni recuperati e due dribbling subiti.