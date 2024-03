Toro-Fiorentina 0-0, la moviola: Marchetti disastroso, rosso a Ricci indecente

Le due espulsioni di Ricci e Juric

Alla fine del primo tempo accade l'episodio che determinerà la gara inequivocabilmente. Dapprima al minuto 49 Ricci va a contrasto aereo con Nico Gonzalez; il braccio del centrocampista granata è largo ed è meritevole del cartellino giallo. Juric si lascia andare ad una veemente proteste, prendendosi anche lui un'ammonizione. Un minuto dopo, Arthur atterra con un fallo tattico Ricci: il fallo è evidente per tutti, tranne che per Marchetti che sembra voler lasciar correre. Il giocatore protesta per il mancato intervento dell'arbitro, ma Marchetti non gradisce e opta per il doppio giallo. Poi, subito dopo il direttore di gara decide di ammonire Arthur e fischiare una punizione in favore dei granata. Il comportamento dell'arbitro è decisamente insufficiente: incattivisce la gara, quando sarebbe bastato un semplice richiamo per il centrocampista toscano, ma soprattutto lascia i granata in dieci per più di un tempo di gioco. Inoltre, da un'attenta analisi delle immagini emerge che la protesta di Ricci è veemente, ma non offensiva: il centrocampista non si lascia andare a parole lesive ed offensive nei confronti del direttore di gara. La tensione si rialza nel finale e il tecnico granata perde nuovamente le staffe, facendo il gesto della gola al collega Italiano. Così il croato ha commentato l'accaduto: "Il nostro sangue è lo stesso, la viviamo intensamente. Secondo me è bello, io oggi ho esagerato e sono stato giustamente espulso. La prossima volta non prometto che non riaccada". Il chiarimento era doveroso, ma probabilmente non gli leverà una squalifica pesante.