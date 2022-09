Toro, con le Top 4 sempre lo stesso film. A Napoli per scrivere un altro finale

È come se fosse un copione già scritto: contro le big 4 del campionato (definizione nella quale in questo caso rientrano le prime quattro squadre dello stesso campionato, ossia Milan, Inter, Napoli e Juventus ), il Torino di Juric non è mai riuscito a vincere. Grandi prestazioni, in una serie di partite affrontate praticamente alla pari, prima di una beffa finale che è (quasi) sempre arrivata - puntuale - nei finali di gara. Nei 9 match sin qui disputati sotto la guida del tecnico croato contro Inter, Milan, Juventus e Napoli, i granata di Juric hanno strappato soltanto 3 pareggi (1-1 nel derby con la Juventus, 1-1 contro l'Inter, 0-0 col Milan) e 6 sconfitte, realizzando in tutto 2 gol. Il dato impressionante, però, riguarda l'entità delle sconfitte: tutte sconfitte di misura, tutti 1-0 spesso maturati nel finale.

I primi risultati di questa lunga serie sono arrivati proprio un anno fa, in un ottobre in cui il Toro perse di fila contro Juventus, Napoli e Milan. Nel derby della Mole dopo una partita equilibrata, Locatelli ruppe gli indugi all'86º e regalò i tre punti ai bianconeri. Contro il Napoli, al Maradona, la beffa fu ancora più amara: il Toro costruì diverse occasioni da gol, ma Ospina si oppose a Brekalo prima del gol della vittoria firmato Osimhen. Ancora una volta, tanti complimenti e zero punti raccolti. Stesso epilogo nelle due trasferte a San Siro con Milan e Inter: bastarono i gol di Giroud e Dumfries nel primo tempo per avere l'intera posta in palio. Leggermente diverso il ritorno contro il Napoli, che meritò pienamente il successo al Grande Torino grazie al gol di Fabian Ruiz.

Non è un buon viatico per arrivare alla sfida del Maradona, che vedrà il Toro contrapposto alla squadra più in forma del campionato. Soprattutto per le ataviche difficoltà in zona gol: dello scorso campionato abbiamo già parlato, ma anche in questo primo scampolo di stagione, i granata hanno segnato un solo gol contro Lazio, Atalanta e Inter pur producendo diverse occasioni. Per avere qualche speranza di strappare punti alla squadra di Spalletti bisognerà andare in rete: soltanto in una circostanza (contro la Fiorentina) il Napoli è rimasto a secco di gol e soltanto in tre circostanze (Fiorentina, appunto, Spezia e Lecce) ha segnato meno di due reti. È lì, in zona gol, che il Toro deve migliorare: contro squadre di questo calibro, che ti puniscono alla prima occasione disponibile, bisogna massimizzare le opportunità. L'Inter sia di lezione: il dominio dal punto di vista del gioco va convertito. Altrimenti, come è già successo troppe volte, il rischio è quello di tornare a casa con tanti complimenti e zero punti in mano.