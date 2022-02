Toro, i 25 dopo il mercato: la linea giovane non ingolfa la lista dei granata

Il 4 febbraio scade il termine per presentare la lista dei 25 giocatori che compongono la rosa granata: cosa cambia dopo il mercato?

Terminata la sessione invernale del calciomercato, è il momento di ridefinire la lista dei 25 giocatori che comporranno la rosa del Torino per il campionato. La novità, rispetto agli ultimi anni, riguarda i nuovi criteri per definire il 'gruppo atleti' su cui verrà basata la decisione di rinviare i match a causa Covid, per cui i granata avranno tempo sino al 4 febbraio per consegnare i 25 nomi. Superata la deadline, la lista potrà essere modificati sino al 31 marzo soltanto con giocatori svincolati. Tuttavia, per quanto riguarda il rispetto delle consuete norme federali a tutela dei vivai nazionali, anche e soprattutto in virtù dell'età degli innesti di gennaio, il calciomercato non ha stravolto la lista dei 25, da cui sono usciti un over 22 (Rincon), un over 22 formato in Italia (Baselli), un over 22 formato nel club (Verdi) e Kone, fuori lista in quanto under 22. Ricci, Pellegri e Seck, essendo classe 2001, si aggiungono agli altri sei granata nati dopo il 1999 che possono essere inseriti senza limiti. Fares, invece, va ad occupare lo slot liberato da Rincon, nonostante ai granata ne restino comunque altri due liberi. Invariata anche la situazione extracomunitari: il Toro aveva uno slot libero, ma non l'ha utilizzato.