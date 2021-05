Toro, i giocatori sui social: “Altro punto importante”. E Vojvoda cita il Corano

Il Torino di Davide Nicolaha pareggiato 1 a 1 al "Bentegodi" di Verona contro l'Hellas di Ivan Juric. Al secondo gol consecutivo di Vojvoda, sempre su assist di Ansaldi (stesso asse di Torino-Parma), ha replicato Dimarco, nuovamente a segno contro i granata. Un po' di amarezza in casa granata per la rete incassata proprio in dirittura d'arrivo, ma nello stesso tempo i giocatori del Torino sui social esprimono la propria fiducia in vista delle ultime decisive partite che decreteranno chi tra Benevento, Spezia, Cagliari, Genoa, Fiorentina e appunto Torino si salverà e chi andrà in Serie B (QUI I CALENDARI).