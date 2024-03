Toro, i lettori vorrebbero vedere Gineitis e Ricci a centrocampo contro l’Udinese

I lettori di Toro News hanno espresso la loro preferenza, votando per Gineitis e Ricci come coppia preferita che andrà a formare il centrocampo granata in vista del prossimo impegno di campionato: la partita contro l'Udinese che andrà in scena sabato 16 marzo alle ore 15:00 in Friuli. Il centrocampista lituano ha conquistato i tifosi, ottenendo il 75% delle preferenze totali espresse, pari a 375 voti sui 500 votanti totali. Subito dopo Samuele Ricci, con il 56,60% di voti ricevuti, per poi concludere con Linetty, scelto solo dal 39,80% dei votanti.