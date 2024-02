Toro, i precedenti con La Penna: nelle ultime tre gare i granata sono andati ko

Con il fischietto di Roma la vittoria manca da tre uscite, l’ultima nel 2019

Enrico Penzo 19 febbraio - 13:15

Sarà Federico La Penna ad arbitrare Torino-Lazio, giovedì 22 febbraio alle ore 20:45 al Grande Torino in quella che sarà l'ottava volta in cui il fischietto romano arbitrerà in carriera i granata. Il bilancio con La Penna arbitro è tendenzialmente equilibrato con 3 risultati utili a favore - 2 vittorie e 1 pareggio - e 4 sconfitte, tre delle quali sono arrivate però nei tre incontri più recenti. Il fischietto di Roma avrebbe dovuto arbitrare il match disputato contro il Sassuolo, ma è stato sostituito da Orsato.

Torino, l'ultimo precedente con La Penna: Fiorentina-Torino 1-0 — Le strade del Torino e di La Penna si sono incrociate poco un po' di tempo fa a Firenze, quando i granata di Juric sono stati sconfitti dalla Viola per 1-0. In quell'occasione la direzione del fischietto romano è stata positiva. In particolare La Penna si era ben comportato in occasione di due episodi da rigore: prima sceglie correttamente di non assegnare il penalty in favore del Toro per un tocco di mano di Arthur che costituisce autogiocata, poi segnala correttamente il fuorigioco di Duncan sulla partenza dell'azione che avrebbe portato al rigore della Viola per tocco di mano di Ricci. Unico neo un giallo parso severo a Ricci in una gestione anche qui buona dei cartellini.

Torino, le altre due sconfitte con La Penna — Per tornare a un incontro con i granata in campo arbitrato da La Penna bisogna andare alla stagione 2020-2021. Anche in quell'anno il fischietto romano arbitra due volte in poco più di un mese il Toro, vedendolo andare ko contro Inter e Cagliari. A livello arbitrale la gara più controversa è quella contro l'Inter vinta dai nerazzurri per 4-2 a novembre 2020. Tre episodi da moviola: nei rigori per i contrasti Young-Singo e Nkoulou-Hakimi La Penna viene aiutato dall'On Field Review; non può ricorrervi invece quando Vidal contrasta irregolarmente Rincon e avvia l'azione del 2-1 nerazzurro, che avrebbe dovuto essere fermata per un fallo parso evidente. A dicembre 2020 La Penna torna a dirigere il Torino in Torino-Cagliari, terminata 2-3. In questo caso il fischietto romano convince ed è preciso nella valutazione degli episodi da rigore, mentre la gestione dei cartellini è lacunosa specie per il rosso non sventolato all'indirizzo di Rog dopo un'entrataccia su Bonazzoli (la seconda peraltro).

Torino, l'ultima vittoria con La Penna: Torino-Chievo Verona 3-0 — L'ultima vittoria granata con La Penna in direzione gara risale ormai a marzo 2019 in un Torino- Chievo Verona in cui la squadra allora allenata da Mazzarri si impone 3-0 con gol di Belotti al 76' e firma in pieno recupero di Rincon e Zaza. La Penna si rivela convincente da prima guida in una gara comunque tranquilla per animi e situazioni di gioco. Bravo il fischietto romano a intuire nell'unico episodio controverso con Stepinsky, che reclama un rigore dopo un contrasto con Nkoulou in area: è simulazione, non c'è nulla e La Penna ammonisce il giocatore del Chievo.

