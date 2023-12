Toro, i precedenti con Massimi: bilancio equilibrato con il fischietto molisano

I precedenti di Massimi con il Torino

Il bilancio del Torino con Massimi è ben equilibrato, con i granata che hanno rimediato una vittoria, una sconfitta e tre pareggi nelle tre gare arbitrate dal direttore di gara molisano. La prima fu Cagliari-Torino, a dicembre 2021, finita 1-1. La sua gestione in quella occasione fu ordinata, con qualche protesta solo per un giallo eccessivo a Pobega e per uno mancato a Joao Pedro. A gennaio 2022 ci fu la seconda volta, in occasione della vittoria del Torino per 2-1 sulla Sampdoria. In quel caso nulla da ridire sulla direzione di Massimi, che optò per un arbitraggio all'inglese. Episodi dubbi avvennero in un Bologna-Torino, terminata poi 0-0. In quel caso le polemiche furono decisamente più accese. Clamoroso errore di terna e Var di fronte al gesto di Medel, che raccolse il pallone con le mani in area di rigore quando Skorupski lo aveva già rimesso in gioco. Massimi non diede un rigore evidente, il Var non lo corresse. La gestione poi non fu ottimale, specialmente nella gestione dei cartellini gialli. Successivamente ci fu Napoli-Torino, partita persa per 3 a 1 dai granata, in quell'occasione l'arbitro molisano al 70’ diede un giallo abbastanza forzato per Singo, soprattutto considerando ciò che accadde due minuti dopo. Singo tagliò fuori Mario Rui con uno stop a seguire e si preparò ad entrare in area, ma proprio alle porte del lato corto, il terzino del Napoli lo sgambetta: punizione e cartellino giallo sembravano evidenti e invece Massimi non fischiò nemmeno fallo. Juric e Lukic reagirono in maniera scomposta: espulsione ed ammonizione. Infine l'ultima partita del Toro diretta da Massimi è stata contro la Fiorentina, gara pareggiata per 1 a 1. In quell'occasione la conduzione di gara fu tranquilla.