Toro, il fattore campo per superare le avversità. E la viola in trasferta stenta

Quattro sconfitte nelle ultime sei gare esterne per la Fiorentina, granata a caccia del settimo risultato utile consecutivo in casa

Alberto Giulini

Si prospetta una gara tutt'altro che facile per il Toro (fischio d'inizio oggi, lunedì 10 gennaio, alle 17). Un po' perché sulla strada dei granata si presenterà una Fiorentina lanciatissima, in piena zona Europa e trascinata da un Vlahovic sempre più decisivo. Un po' perché l'avvicinamento alla partita non è affatto stato dei più facili in casa Toro: sei giocatori positivi al Covid (Verdi e altri tre si sono nel frattempo negativizzati), la quarantena imposta dall'Asl e la necessità di preparare la gara in fretta e furia in appena un paio di allenamenti.

FATTORE CAMPO - Un contesto tutt'altro che agevole per la banda di Juric, che proverà ad aggrapparsi ancora una volta al fattore campo. Perché tra le mura amiche il Toro ha fin qui disputato un ottimo campionato, viaggiando ad una media punti da Europa. Il Grande Torino non è più terra di conquista: Juventus e Atalanta, le uniche squadre ad aver strappato l'intera posta in palio, lo hanno fatto solamente nei minuti finali e dopo una gara molto sofferta. Proveranno dunque a ripartire da questo aspetto i granata, che nelle ultime sei gare casalinghe hanno strappato cinque vittorie ed un pareggio (contro l'Empoli giocando oltre un'ora con l'uomo in meno...). Un ruolino di marcia incoraggiante, con l'obiettivo di centrare oggi il settimo risultato utile consecutivo tra le mura amiche. È infatti dal 2016/2017 che il Toro non infila così tante gare consecutive senza sconfitte: in quel caso, sotto la guida di Mihajlovic, furono addirittura nove.

DIFFICOLTÀ VIOLA - Il Grande Torino dovrà quindi riscoprirsi ancora una volta un fortino, per superare prima di tutto le avversità che hanno ostacolato i granata negli ultimi giorni. Un dato incoraggiante per i granata può inoltre arrivare dal rendimento esterno della Fiorentina, che lontana da Franchi è incappata in qualche difficoltà di troppo nelle ultime settimane. Perché se le prime trasferte della viola sono state decisamente positive (tre vittorie su quattro), lo stesso non si può dire delle successive. La squadra di Italiano ha infatti ottenuto appena quattro punti nelle ultime sei gare esterne, frutto di un solo successo, un pareggio e addirittura quattro sconfitte. A sorridere ai granata sono inoltre i precedenti tra granata e viola: in casa del Toro la Fiorentina ha vinto solamente una delle ultime nove partite di campionato (1-2 del marzo 2018 firmato Thereau su rigore al 94'). Un trend cui aggrapparsi per superare difficoltà non indifferenti.