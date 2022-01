Torino-Fiorentina, i precedenti: solo una sconfitta negli ultimi 10 anni

Il Toro ha un bilancio positivo contro la Viola in casa, sia storicamente che nel periodo più recente

ULTIMO INCONTRO - L'ultima sfida risale quasi ad un anno fa, il 29 gennaio del 2021. In quella gara il Torino dimostrò tutte le sue difficoltà e lacune, pareggiando 1-1 contro la Viola che disputò il match in 9 uomini per più di 20 minuti. Il gol del vantaggio degli ospiti arrivò già con la Fiorentina in 10 per l'espulsione di Castrovilli. Fortunatamente un guizzo di Belotti - su assist di Verdi - al minuto 91 permise ai granata di evitare la sconfitta, che sarebbe stata una batosta ancor più pesante da digerire, viste le condizioni sul campo. Una gara che al Toro servì solo per aggiungere un punto nella corsa alla salvezza.

1 SCONFITTA - Andando ad allargare lo spettro temporale, si può vedere come nel corso degli ultimi 10 anni (dal ritorno del Toro in Serie A) le sfide in casa granata sono state pressoché in equilibrio, con una lieve tendenza a favorire i granata. Infatti la Fiorentina ha vinto solo una volta in casa del Torino in campionato (più un'altra in Coppa Italia) nel 2018 con un gol di Thereau su rigore al 94'. Il Toro dal canto suo ha vinto tre incontri, l'ultimo dei quali nel dicembre del 2019, quando il Torino di Mazzarri si impose 2-1 grazie alle reti di Zaza ed Ansaldi portando a casa tre punti fondamentali. Le altre cinque partite sono tutte terminate con un pareggio, un sostanziale equilibrio tra le due squadre.