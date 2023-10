Toro, il Fila apre ai tifosi in vista del derby: domani allenamento a porte aperte

Allenamento a porte aperte in vista del derby della Mole, a comunicarlo è il Torino FC sui propri canali ufficiali. Dopo il pareggio deludente in casa contro l'Hellas Verona e in vista della stracittadina di sabato 7 ottobre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium, appuntamento più sentito della stagione, le porte del Filadelfia tornano ad aprirsi.