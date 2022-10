Toro, il gol al Milan è un tabù: contro i diavoli, granata a secco in A dal 2019

Il Torino non segna contro il Milan da 464 minuti e nessuno dei giocatori in rosa ha mai fatto gol ai rossoneri in campionato

Silvio Luciani

Una doppietta di Belotti, poi il nulla: il Torino non segna in Serie A contro il Milan da 464 minuti. Fu proprio il Gallo, con la doppietta in rimonta del 26 settembre 2019, a regalare l'ultimo successo e gli ultimi gol contro i rossoneri. Di lì in poi, i granata non hanno più segnato né vinto contro il Milan in campionato: l'unico pareggio nei successivi cinque confronti è stato quello dello scorso aprile, uno 0-0. Un vero e proprio tabù, che la squadra di Juric vuole e deve far cadere nella sfida di domenica sera.

Toro, caccia al bomber: solo Sanabria in gol col Milan — Nessuno degli attuali giocatori del Toro ha mai segnato una rete in Serie A contro i rossoneri. Allargando lo sguardo anche alle Coppe l'unico giocatore a disposizione di Juric ad aver segnato al Milan in carriera è Tonny Sanabria, in Europa League. Quando vestiva la maglia del Betis, il paraguaiano bagnò il suo esordio contro i rossoneri con la rete che aprì le marcature (finì 1-2 per gli spagnoli).

Quanti tabù da sfatare: contro il Milan l'occasione è ghiotta — Se il Milan negli ultimi anni è tornato ad essere una delle bestie nere del Torino, il discorso può facilmente allargarsi alle partite contro le top 4 del campionato, contro cui il Toro di Juric ha fatto registrare dei numeri decisamente negativi. In questa stagione, i granata hanno collezionato tre sconfitte contro Inter, Juve e Napoli realizzando un solo gol. Ma l'anno scorso il trend è stato pressoché identico: quattro sconfitte per 1-0 nel girone d'andata, soltanto tre pareggi e una sconfitta nel ritorno con due soli gol realizzati. Ricapitolando: nelle 11 partite disputate contro Milan, Inter, Napoli e Juve con Juric in panchina, il Toro ha segnato soltanto 4 gol. Segnando e vincendo contro il Milan, Juric interromperebbe il digiuno con i rossoneri e, di conseguenza, con le big in generale. Un'occasione da non perdere.