Toro, il pagellone di fine anno: Bayeye 5.5, non è pronto per la Serie A

Bayeye, partita top: Milan-Torino (Coppa Italia) 0-1 — E' poco lo spazio che Brian Bayeye è riuscito a trovare in questa stagione con il Torino, ciononostante in quei 9' disputati a San Siro contro il Milan in Coppa Italia, il giocatore di nazionalità francese è riuscito a servire un assist per Adopo: rete che ha significato il passaggio del turno nella competizione. L'ingresso in campo, la galoppata sulla fascia destra, l'assist con precisione per il compagno di squadra una volta entrato nell'area di rigore, sono serviti per Bayeye per aggiudicarsi la migliore prestazione stagionale con la maglia granata.

Bayeye, partita flop: Empoli-Torino 2-2 — Leggermente maggiore il numero di minuti giocati dal giocatore di nazionalità francese in Serie A rispetto a quelli in Coppa Italia, ma lo spazio trovato è sempre poco. Nella sua prima partita da titolare con il Torino nel massimo campionato italiano e all'esordio assoluto in Serie A, Bayeye rischia poco e prova a proporsi diverse volte in zona cross, ma fatica un po'. Nel secondo tempo non inizia benissimo e viene poi sostituito a pochi minuti dalla ripresa. Non sufficiente dunque il suo esordio.

Bayeye, il pagellone di fine stagione: il voto — Il voto assegnato a Brian Bayeye per la stagione 2022/2023 è 5,5. Sono solo 79 i minuti giocati dal francese classe 2000 tra campionato e Coppa Italia, senza dubbio pochi. L'unica occasione in cui il giocatore ha lasciato il segno, è stata appunto la partita di Coppa Italia contro il Milan a San Siro. Chiamato in causa e complice l'emergenza sulle corsie esterne, Bayeye il ruolo da protagonista se l'è cucito addosso da solo, con quel contropiede culminato con l'assist che ha permesso ad Adopo di depositare in rete il gol della vittoria. Per il resto, nulla di così particolarmente rilevante e pochissime chance nonostante le note difficoltà del Toro sulle corsie laterali. Nei pochi scampoli in cui è stato chiamato in causa in campionato, Bayeye ha dimostrato di non essere pronto per giocare in Serie A. Dunque viene difficile spingersi oltre il 5,5.