Toro, il pagellone di fine stagione: Lovato 5,5: se chiamato in causa non convince

Terminata la stagione su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Lovato

Enrico Penzo Redattore 31 maggio - 20:03

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2023/2024. Buona lettura.

Matteo Lovato è arrivato in prestito con diritto di riscatto durante l'ultima sessione invernale di calciomercato. Appena giunto sotto la Mole è stato quasi subito chiamato in causa per coprire le numerose defezioni della difesa. Alla sua prima con il Torino, proprio contro la Salernitana, è subentrato all'80', gestendo i suoi compiti senza sbavature. In totale ha collezionato 13 presenze, di cui 6 da titolare e 7 da subentrato, giocando in tutto 539 minuti.

Partita top: Sassuolo 1-1 Torino, 24ª giornata di Serie A — Una delle migliori prestazioni di Matteo Lovato è stata disputata in occasione di Sassuolo-Torino. Il difensore in quel match è sceso in campo dal primo minuto per poi uscire all'83'. Durante l'intero match Lovato è riuscito a contenere le offensive neroverdi senza sbavature. In particolare ha totalizzato 52 tocchi, gestendo i passaggi con una precisione dell'82,4%. Ha vinto 2 duelli aerei e ricevuto un cartellino giallo. In quell'occasione ad essere andato a segno tra i granata era stato Zapata, mentre per il Sassuolo Pinamonti.

Partita flop: Inter-Torino 2-0, 34ª giornata di Serie A — Una prestazione di Matteo Lovato da dimenticare assolutamente è quella contro l'Inter. Il difensore non giocava titolare dalla sfida con la Roma, gara giocata quasi due mesi prima. Il giocatore ha retto l’urto interista fino a che non ha causato il fallo da rigore su Thuram che di fatto ha poi chiuso la partita. In quell'occasione con due gol da dischetto, entrambi firmati da Chalanoglu, l'Inter ha vinto 2-0. contro il Torino.

Lovato, il pagellone di fine stagione: il voto — Lovato è attualmente al Torino in prestito e la società non ha ancora comunicato se intenderà riscattarlo o meno. Ciò che ha dimostrato in questa metà stagione non ha pienamente convinto. Le occasioni per mettersi in luce sono state numerose, soprattuto dopo i numerosi infortuni riscontrati in difesa quest'anno. Nonostante ciò il giocatore quando è stato chiamato in causa non ha mai convinto pienamente, ottenendo come valutazione finale un'insufficienza 5,5. Vedremo ora se la società intenderà riscattare il giocatore, anche se proprio per le sue prestazioni poco convincenti risulterà alquanto difficile.