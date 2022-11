Toro, il pagellone di metà stagione: Vanja 6,5, è rinato dopo il flop

I pagelloni di metà stagione: Vanja fa bene dopo il flop dell'anno scorso e si merita il 6,5

Giacomo Stanchi

Con la sosta invernale su Toro News torna l’appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma le gare fin qui disputate da agosto a novembre. Buona lettura.

Vanja è stato la piacevole sorpresa di questo inizio di stagione: dopo il flop dell'anno scorso in cui aveva perso il posto in favore di Berisha, si è reso protagonista di una prima parte di campionato di tutto rispetto. Sono quasi sparite del tutto le indecisioni e gli errori e, invece, sono emerse parate che hanno dato sicurezza alla squadra in momenti di difficoltà, come nel derby con la Juventus. Ora il suo posto non è sicuramente in discussione né nel Torino né nella Nazionale serba con cui giocherà il Mondiale da protagonista insieme a Lukic e a Radonjic.

Partita top: il derby — Il derby è stata una delusione per tutti: la squadra, come raramente accade, non è riuscita a giocare come fa sempre e la Juve alla fine ha vinto grazie all'ottimo colpo di testa di Vlahovic. L'unico all'altezza della situazione è stato lui, infatti ha fatto tre prodigiosi interventi nell'arco di pochi secondi al 34': prima su Vlahovic, che era scappato via a Schuurs e Djidji, poi sulle botte da fuori di Locatelli e Rabiot. Nel secondo tempo si ripete ancora su Locatelli; è, poi, incolpevole sulla rete del vantaggio bianconero. In quella gara si meritò il 7 in pagella per queste belle parate.

Partita flop: il Napoli — La partita contro il Napoli è stato un flop per il Torino in generale. Gli azzurri sono andati sul 3-0 nella prima mezz'ora e da lì la partita è stata messa in cassaforte. I granata non sono riusciti a giocare come al solito e solo in poche occasioni nel secondo tempo sono usciti dalla propria metà campo. Lui è disattento della seconda rete di Anguissa: ha coperto male il palo, per il resto ha pagato un avvio super del napoli e qualche incertezza di troppo della difesa. Non gli si può dare la colpa di quella disfatta, ma sicuramente poteva fare meglio.

VOTO: 6,5

Il 6,5 è meritato soprattutto dopo la brutta stagione dell'anno passato. In estate si era a lungo parlato dell'arrivo di un nuovo portiere, ma lui ha risposto con prestazioni di buon livello. La sua è stata una bella (ri)scoperta: in pochi se la potevano aspettare.