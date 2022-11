Toro, il pagellone di metà stagione: Vojvoda 5.5, ha perso il posto da titolare

I pagelloni di metà stagione: il kosovaro, tra infortuni e scelte tecniche, ha vissuto un'autunno inferiore alle aspettative

Giacomo Stanchi

Con la sosta invernale su Toro News torna l’appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma le gare fin qui disputate da agosto a novembre. Buona lettura

Mergim Vojvoda era uno dei calciatori cresciuti di più nel primo anno di gestione Juric, ma in questa stagione non ha mantenuto la continuità ed ha perso il posto da titolare in favore di Valentino Lazaro. Un autunno a due volti per lui: se da un lato ha trovato quattro assist tra campionato e Coppa Italia, a conferma del fatto che le qualità tecniche non sono in dubbio, dall'altro - anche a causa di un paio di infortuni muscolari - ha perso minutaggio e smalto. La bocciatura dell'ultima partita a Roma (sostituzione al 30') è il culmine di un percorso non felicissimo. La sosta può aiutarlo a mettere un punto per ripartire con più entusiasmo nell'anno nuovo.

Partita Top: la Cremonese — Contro la Cremonese alla terza di campionato, Vojvoda è stato protagonista di una prestazione di tutto rispetto. Il kosovaro, che era reduce da un infortunio muscolare, è entrato in campo al 56' sostituendo un Aina non troppo brillante. Le sue sovrapposizioni hanno messo in enorme difficoltà la difesa dei grigiorossi ed è stato decisivo nella rete dello 0-2 di Radonjic, con il primo dei suoi quattro assist stagionali (gli altri sono stati per Vlasic contro il Lecce, per Schuurs in Coppa Italia con il Cittadella e di nuovo per Vlasic contro la Sampdoria).

Partita flop: la Roma — Il match coi giallorossi è stato il culmine della sua parabola discendente. Il Torino a Roma stava conducendo un ottimo primo tempo eccezion fatta per il kosovaro, che si è macchiato di qualche disattenzione di troppo. In particolare un suo brutto errore lancia un contropiede della Roma che termina con un tiro pericoloso di Zaniolo. Juric ha voluto punirlo, sostituendolo nel primo tempo, perché non giocava con la testa giusta per l'importanza della partita.

VOTO: 5,5

Il voto è una leggera insufficienza: passa dall'essere titolare con la fiducia del mister a perdere il posto in favore di Lazaro che non aveva iniziato la sua avventura in granata nei modi migliori. Hanno inciso anche due infortuni muscolari, tra agosto e settembre. Dopo la sosta dovrà riprendersi la titolarità ritornando a regalare prestazioni di qualità.