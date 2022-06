Toro, il programma dell’estate: via il 4 luglio, poi in Austria per venti giorni

LE DATE - La squadra si radunerà al Filadelfia lunedì 4 luglio e svolgerà in città undici sedute di allenamento. La partenza per il ritiro è in programma la settimana successiva: l'11 luglio i i granata si trasferiranno a Bad Leonfelden per la prima parte del lavoro che si svolgerà in due fasi in terra austriaca. Dalla località al confine con la Repubblica Ceca si passerà direttamente a Waidring, città dell'Alto Tirolo che dal 23 ospiterà la seconda fase del ritiro, che si chiuderà il 31 luglio con il rientro a Torino. Poi, dal 3 agosto, riprenderà la preparazione in città.