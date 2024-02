Toro, il punto dall’infermeria: con la Lazio out Vojvoda, in dubbio Djidji e Tameze

Ecco le ultime notizie sugli infortunati in casa granata

Luca Sardo Redattore 21 febbraio 2024 (modifica il 21 febbraio 2024 | 13:04)

Giovedì 22 febbraio alle ore 20.45 - dopo la vittoria casalinga con il Lecce per 2-0 - il Torino sarà impegnato in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Bologna, nel match di recupero della ventunesima giornata di campionato. I ragazzi di Juric affronteranno i biancocelesti in uno scontro diretto per l'Europa: le due squadre infatti distano solamente un punto (la Lazio è ottava a quota 37 punti, il Toro decimo a 36). In vista della prossima sfida dei granata, facciamo il punto dall'infermeria della squadra di Ivan Juric.

Out Vojvoda, Djidji e Tameze in dubbio — Nella conferenza stampa alla vigilia della partita di domani, Ivan Juric ha fatto il punto degli infortunati in casa granata. Situazione non facile per il tecnico croato che con la Lazio non avrà a disposizione Vojvoda a causa di un colpo alla schiena; oltre all'esterno kosovaro, in forte dubbio per la sfida con i biancocelesti sono anche Djidji per un problema alla caviglia e Tameze a causa dell'influenza. Queste sono state le parole del tecnico croato: "Per Vojvoda un brutto colpo alla schiena, non ci sarà. Tameze non si è allenato, vediamo se ci sarà. Ieri Djidji non si è allenato per un problema alla caviglia, vedremo oggi se ci sarà. Alcuni ragazzi devono andare oltre al dolore per essere presenti domani". Anche Vlasic non è al meglio: "E’ stata una settimana particolare, anche lui ha avuto un problema, vediamo l’allenamento di oggi e valutiamo tutto" ha aggiunto Juric.

Sempre out Buongiorno, Rodriguez e Schuurs — Oltre a loro, non sarà del match Ricardo Rodriguez: il difensore svizzero - dopo aver svolto gli esami strumentali in seguito al problema muscolare che lo aveva costretto al cambio con il Sassuolo - ha rimediato una lesione del muscolo pettineo di destra e non recupera in vista della Lazio. Assenti anche Alessandro Buongiorno e Perr Schuurs: il primo ha rimediato una lussazione della spalla destra durante Cagliari-Torino e potrebbe tornare a disposizione di Juric per la sfida con la Fiorentina in programma il 2 marzo (lunedì ha avuto il via libera per tornare gradualmente ad allenarsi in gruppo), mentre l'olandese - in seguito all'operazione dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro - sarà fuori per il resto della stagione.

