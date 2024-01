Toro, il punto dall’infermeria: differenziato per Buongiorno, Djidji e Zapata

Venerdì 26 gennaio alle ore 20.45 - dopo il pareggio per 0-0 con il Genoa a Marassi - tornerà in campo il Torino: i granata alla Unipol Domus affronteranno il Cagliari di Claudio Ranieri. I ragazzi di Juric questo weekend non giocheranno a causa della Supercoppa italiana: il Toro infatti avrebbe dovuto sfidare la Lazio, ma la partita verrà recuperata il 22 febbraio. Per questo i granata avranno a disposizione più giorni per recuperare gli infortunati e preparare al meglio la gara in terra sarda. In vista della prossima dei granata, facciamo il punto dall'infermeria della squadra di Ivan Juric in questo mercoledì che ha visto la ripresa degli allenamenti al Filadelfia dopo tre giorni di pausa.